أنباء عن استقالة “الصديق الكبير” من منصبه..ومسؤول بـ” المركزي”: غير صحيح

أفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، بأن مصدر مسؤول بالمصرف المركزي طرابلس نفي صحة الأخبار التي تداولتها بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول تقديم محافظ المصرف، الصديق الكبير، استقالته من منصبه، مؤكدا أنها أخبار غير صحيحة.

وأضافت المصادر أن الكبير قد حضر في وقت سابق اليوم الاجتماع الطارئ الذى دعا إليه رئيس المجلس الرئاسي غير المعتمدة ” فائز السراج” بشأن تجميد الإيرادات النفطية.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، قد كشف في بيان له اليوم الثلاثاء، عن نتائج الاجتماع الطارئ الذي دعا له رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بشأن تجميد الإيرادات النفطية، بحضور محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وأحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي، وعماري زايد عضو الرئاسي، وعامر عمران النائب الأول لرئيس المجلس الرئاسي، وخالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة، وفرج بومطاري وزير مالية الوفاق، وسليمان الشنطي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وخالد المشري رئيس مايسمى بمجلس الدولة .

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