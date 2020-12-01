ويليامز: الوضع في ليبيا لايزال هشا رغم تقدم المسارات الأمنية والسياسية

قالت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، الثلاثاء، إن الوضع في ليبيا يزال هشا على الرغم من التقدم الكبير خلال المحادثات العسكرية المشتركة بالإضافة إلى التوصل لوضع خارطة طريق تقود البلاد إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وطالبت وليامز، خلال ندوة افتراضية بمنتدى حوارات المتوسط الايطالي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بدعم الليبيين من أجل تحقيق الاستقرار.

وأعربت وليامز عن تفاؤلها بشأن التوصل لحل سلمي للأزمة الليبية، لافتة إلى أن الليبيين قد جلسوا معا في نفس الغرفة بنفس الطموح.

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