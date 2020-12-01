إحالة مدير مستشفى «شارع الزاوية» بطرابلس للنيابة العامة

إحالت الجهات المختصة، مدير عام مستشفى شارع الزاوية “البهلول بن رمضان” إلى النيابة العامة، حسبما أكد مصدر مسؤول بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الثلاثاء.

وأضاف المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه- أنه قد تم إحالة المدير العام بسبب وجود عدة مخالفات بالمستشفى والعثور على أدوية منتهية الصلاحية وسوء النظافة العامة، وعدة مخالفات آخرى، وفقا لصحيفة صدى الاقتصادية.

وأعلن قسم التحقيقات بمكتب النائب العام التابع لحكومة الوفاق، إحالة مدير مستشفى طرابلس الجامعي ومدير إدارة الصيدلة للمحاكمة.

وأوضح المكتب الإعلامي لقسم التحقيقات، في مداخلة متلفزة، أن المذكورين أحيلوا إلى محكمة سوق الجمعة الجزئية بتهمة الإهمال في أداء الواجب.

يذكر أنه أحيل موطفين بمركز سبها الطبي لغرفة الاتهام بمحكمة سبها الابتدائية بتهم تتعلق بإحداث الضرر الجسيم بالمال العام والنصب وإساءة استعمال السلطة وتهم اخرى.

كما أحال قسم التحقيقات بمكتب النائب العام رئيس قسم التشغيل صبراتة ومشغلي محطة فشلوم 220 لمحكمة باب بن غشير الجزئية عن تهمة إساءة استعمال سلطات وظيفته.