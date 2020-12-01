بيان مصري – سعودي يؤكد ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ورفض التدخلات الخارجية فيها

أكد البيان الختامي للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة العربية السعودية ومصر، ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، و«رفض التدخلات الخارجية في شؤونها ومحاولات زعزعة الأوضاع الداخلية والإقليمية من خلال دعم الإرهاب والتطرف».

وشدد الجانبان، في البيان الذي صدر اليوم، على موقفهما المؤيد للتوصل لحل سياسي شامل في البلاد، وفقًا لم تم الاتفاق عليه في مسار برلين وإعلان القاهرة الصادر في يونيو ٢٠٢٠، ودعمهما لإعادة بناء الدولة الليبية ومؤسساتها.

كما أكد الجانبان خلال الاجتماعات، رفض التدخلات الإقليمية في الشئون الداخلية للدول العربية، ومحاولات زعزعة أمن واستقرار المنطقة، لافتين إلى أهمية الدور العربي ودور جامعة الدول العربية في حل أزمات المنطقة في إطار القرارات الدولية ووفق مبادئ القانون الدولي، كما أعربا عن أهمية تعزيز العمل العربي المُشترك.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا