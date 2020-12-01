“أسود تاجوراء” تقبض على عنصرين من شورى بنغازي وتسلمهم إلى “الردع”

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن عناصر من كتيبة “أسود تاجوراء” التابعة لحكومة الوفاق أقدمت بالقبض على عنصرين من العناصر المتطرفة من متطرفي مجلس شورى ثوار بنغازي.

وأضاف المصدر أن الكتيبة “أسود تاجوراء” قامت بتسليم العنصرين المتطرفين إلى قوة الردع الخاصة ونقلهم إلى سجن معيتيقة في طرابلس القابع تحت سيطرتها.

وأوضح المصدر أن المتطرفين الذين تم القبض عليهم هم محمد علي محمد غباقة الشهير بـ”غباقه” من مواليد 1998 ومن سكان مدينة بنغازي.

وأشار المصدر إلى أن غباقة هو شقيق القيادي لدي جماعة تنظيم الإخوان المسلمين عبدالوهاب غباقة والذي قتل خلال المواجهات ضد القوات المسلحة ببنغازي في 2014.

وأفاد أن المتطرف الثاني هو محمد البرعصي الملقب بـ”صفوري” ويعرف حمادي، من مواليد 1994 ومن سكان مدينة بنغازي.

وذكر المصدر إلى أن كلا المتطرفين شاركا في المواجهات ضد القوات المسلحة العربية الليبية في محاور مدينة بنغازي قبل أن يفرا باتجاه مدينة مصراتة خلال العام 2016.

ولفت المصدر إلى أنهما التحقا في وقت لاحق بسرايا الدفاع عن بنغازي وشاركا في الهجمات الإرهابية التي استهدفت مدن شرق أجدابيا والهلال النفطي خلال الأعوام 2016 و 2017 و 2018 .

وبين المصدر أن غباقة والبرعصي شاركا كذلك في الهجوم الذي نفذ واستهدف مطار وسجن معيتيقة في يناير 2018 .

وأضاف المصدر أن المترفين التحقا بصفوف قوات الوفاق وأصبحا من ضمن صفوف كتيبة “النواصي” ومن ضمن المشاركين في غزو مدينة ترهونة بعد انسحاب الجيش منها.