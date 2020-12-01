بالصور.. دوريات أمنية ليلية بشوارع بني وليد

نشرت مديرية أمن بني وليد، دوريات أمنية ليلية من مختلف الأقسام والوحدات التابعة لها، من أجل تأمين الطرق ومداخل ومخارج وشوارع والمفترقات العامة بالمدينة.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بني وليد، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن الدوريات الأمنية قامت بتنظيم حركة السير داخل المدينة، بداية من جزيرة الجسر مرورا بجزيرة المستشفى، ومنها إلى مفترق محطة وقود الغطاس ومنها إلى تقاطع سوق الخضار.

وذكر المكتب أن مديرية أمن بني وليد كلفت دوريات بالتمركز في عدة مناطق، منها أشميخ وتينيناي ومفترق سوف الجين وتنظيم حركة مرور الشاحنات في الفترات المسائية حفاظا على سلامة المواطنين .

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