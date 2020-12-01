بالصور.. دوريات أمنية ليلية بشوارع بني وليد

نشرت مديرية أمن بني وليد، دوريات أمنية ليلية من مختلف الأقسام والوحدات التابعة لها، من أجل تأمين الطرق ومداخل ومخارج وشوارع والمفترقات العامة بالمدينة.
وأوضح مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بني وليد، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن الدوريات الأمنية قامت بتنظيم حركة السير داخل المدينة، بداية من جزيرة الجسر مرورا بجزيرة المستشفى، ومنها إلى مفترق محطة وقود الغطاس ومنها إلى تقاطع سوق الخضار.
وذكر المكتب أن مديرية أمن بني وليد كلفت دوريات بالتمركز في عدة مناطق، منها أشميخ وتينيناي ومفترق سوف الجين وتنظيم حركة مرور الشاحنات في الفترات المسائية حفاظا على سلامة المواطنين .
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