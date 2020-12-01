سيالة يطالب بالإفراج عن عائدات النفط المجمدة في حساب ليبي بالخارج خلال الشهر الجاري

قال وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة محمد طاهر سيالة، اليوم الثلاثاء، إن عائدات صادرات النفط إلى ليبيا مجمدة في حساب ليبي بالخارج، مشدداَ على ضرورة رفع هذا الحظر خلال الشهر الجاري حتى يتم البدء في تقديم الخدمات لليبيين مطلع العام المقبل.

وأضاف سيالة، خلال مشاركته في حلقة نقاش على هامش النسخة السادسة لمؤتمر روما للحوار المتوسطي، أنه جرى استئناف انتاج النفط، مبينا أنه يتم حاليا استخراج مليون برميل في اليوم، بينما كان قد انخفض الانتاج خلال الحرب إلى 150 ألف برميل . وأشار إلى أنه يتم إيداع أموال النفط في حساب ليبي بالخارج ويتم تجميدها، معربا عن آمله في أن يتم رفع هذا الحظر خلال الشهر الأخير من عام 2020 والبدء في تقديم الخدمات العام القادم .

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