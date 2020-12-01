لجنة التشاور السياسي بين مصر والسعودية تؤكد رفضها التدخل الخارجي في شؤون ليبيا

قالت الخارجية المصرية، الثلاثاء، إن البيان الختامي للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية أكد على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها.

وأكد البيان على رفض التدخلات الخارجية في شؤون ليبيا ومحاولة زعزعة الأوضاع الداخلية والإقليمية من خلال دعم الإرهاب والتطرف.

وشدد البيان على الموقف المصري والسعودي المؤيد للتوصل لحل سياسي شامل في ليبيا وفقا لم تم الاتفاق عليه في مسار برلين وإعلان القاهرة، مؤكدا على دعهما لإعادة بناء الدولة الليبية ومؤساساتها.

وتابع البيان أن الجانبين أكدا على رفض التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية ومحاولة زعزعة أمن واستقرار المنطقة، مؤكدين على أهمية الدور العربي ودور جامعة الدول العربية في حل أزمات المنطقة في إطار القرارات الدولية ذات الصلة ووفق المبادئ الدولية، معربين عن أهمية تعزيز العمل العربي المشترك.

وأضاف البيان أن الجانبين شددا على أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وأكدا الجانبان على أن الحل العادل الشامل يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية استنادا لمبادرة السلام العربية ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

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