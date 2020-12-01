عمداء بلديات برقة: نؤكد على مبادرة عقيلة صالح ونرفض التشويش على الحوار

أخبار ليبيا24- خاص

أكد عمداء بلديات برقة التابعين للحكومة الليبية اليوم الثلاثاء بمدينة القبة عن دعمهم لمبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وشدد عمداء بلديات برقة في بيان لهم على رفض أي محاولة للتشويش على الحوار بعدم محاولة قلب الطاولة وتنفيذ أجندة خاصة تخدم أطراف معينة.

وطالب عمداء البلديات بعقد اجتماع مجلس النواب في مقره الرئيسي في بلدية بنغازي أو طبرق، مؤكدين أنه لايعتد بأي قرار خارج المقرين المشار إليهما.

وطالبوا أيضًا بتولي عقيلة صالح مهام رئاسة المجلس الرئاسي الجديد لثقتهم الكبيرة في دعمه للمؤسسة العسكرية التي تسعى لحماية الوطن.

وكان عمداء 18 بلدية من بلديات برقة أعلنوا في أكتوبر الماضي عقب اجتماعهم في مدينة المرج تأييدهم لمبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

واستعرض العمداء خلال الاجتماع عملية الحوار السياسي ودور البلديات في هذا الحوار مطالبين الأمم المتحدة بالإشراف على النقاط الواردة في (اتفاق (5 + 5).

وطالب عمداء بلديات برقة بفترة انتقالية تكون محددة بفترة زمنية واضحة وتنتهي بإجراء إنتخابات وفق دستور متفق ومستفتى عليه تحت ضمانات الأمم المتحدة.