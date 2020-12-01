جامعة اجدابيا تنظم ورشة عمل حول تعزيز ودمج وتحفيز بيئة الابتكار في الجامعات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 December, 2020

نظمت جامعة اجدابيا بالتعاون مع المرصد الليبي لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار ورشة عمل حول تحفيز بيئة الابتكار في الجامعات تحت شعار “نشر، تعزيز، دمج، ثقافة الابتكار في الجامعات”.

وقال المكتب الإعلامي للجامعة إن رئيسها محمد بوحليقة تحدث خلال الجلسة الافتتاحية عن دور البحث العلمي في تعزيز الابتكار والإبداع في المجتمع وعن سبل كيفية تبني الخطط المستقبلية عن طريق دمجها بالبحث العلمي .

كما أضاف بوحليقة أن جامعة اجدابيا تتبنى “الخطط المستقبلية في مجال تطوير العملية التعليمية في الجامعات ومناقشة سبل ذلك من خلال الأبحاث العلمية وتطبيقها”.