عاجل// البعثة الأممية: الرئاسة المشتركة لفريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية تدعو إلى حل تفاوضي ليبي يعالج الأزمة الاقتصادية المتفاقمة

أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، الثلاثاء، أن الرئاسة المشتركة لفريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية التابع للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، بما في ذلك سفراء مصر والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي و المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، وممثلين عن لجنة الخبراء الاقتصاديين الليبيين، اجتمعوا لمناقشة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة واتفق المشاركون في اجتماعهم على ضرورة أن يثق الشعب الليبي باتباع الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز وبما يصب في المصلحة العامة وأنه ينبغي مساءلة أية جهات تسعى إلى تقويض تلك الثقة.

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