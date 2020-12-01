مليشيا مسلحة تخطف مدير مستشفى الخضراء من منطقة 11 يونيو بطرابلس

أفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، بأن مليشيا مسلحة تابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة اختطفت مدير مستشفي الخضراء الصديق بن دلة من منطقة 11 يونيو في طرابلس.

وأوضحت المصادر، أن عناصر المليشيا اقتادوا “الصديق بن دلة” إلى مكان مجهول، بعد أن تم اختطافه من منطقة 11 يونيو بطرابلس .

وفي شهر أكتوبر الماضي، تم تحرير سبعة رهائن هنود كانت قد اختطفتهم إحدى المليشيات المسلحة بمنطقة الشويرف غرب ليبيا ، ووصلوا إلى مديرية أمن الهلال النفطي بالبريقة.

وكان المتحدث باسم الحكومة الهندية، قال في تصريحات صحفية، إن سبعة مواطنين من ولاية أندرا براديش وبيهار وجوجارات وأوتار براديش، اختطفوا من منطقة الشويرف في ليبيا، وكانوا يعملون في شركة إنشاءات وإمدادات حقول النفط، مُبينًا أنهم اختطفوا وهم في طريقهم إلى مطار طرابلس للحاق برحلة إلى الهند.

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