بالكور: الخلاف بين الكبير وصنع الله سببه “عشوائية المؤسسات” والبرلمان يتحمل مسؤولية ما يحدث

قال رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عبد المنعم بالكور، الثلاثاء، إن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اخطأ عندما تحدث في أمور ليست من اختصاصه، “في إشارة إلى تصريحاته بشأن المصرف المركزي طرابلس ومحافظه الصديق الكبير”، واصفا ما يحدث بأنه ليس عمل مؤسسات .

وأرجع بالكور، في تصريح صحفي، سبب الخلاف بين المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي في طرابلس، وما وصفه بـ “عشوائية المؤسسات” إلى غياب الرؤية الواحدة، موضحا أن مجلس النواب هو من يتحمل مسؤولية ما يحدث اليوم. وأكد بالكور، أن المجلس عازم على عقد جلساته داخل ليبيا، واسترجاع دوره الرقابي الذي كان غائبا في السنوات الماضية

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