سليمان البيوضي: «الحوار السياسي» يعزيز مبدأ المحاصصة ويهيئ الأجواء لمرشح «الرديكاليين»

قال الناشط السياسي من مصراتة سليمان البيوضي:” غدا عبر تطبيق ZOOM سيناقش أعضاء الملتقى السياسي الذي تقوده منظمة الحوار الإنساني hd وتسيره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بقية الخيارات المتعلقة بآليات اختيار السلطة التنفيذية الجديدة ، على حد زعمه.

وأضاف سليمان البيوضي، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” بقيت أربعة خيارات وهي الرئيسة “مدرجة مع النص” الخيار الثالث منها هو أخطرها سيعزز الفرص لقذف الديناصورات في السلطة، و إنهاء فرصة بناء ليبيا جديدة بوجوه جديدة” على حد قوله.

وتابع أن الخيار الثالث بخلاف تعزيزه لمبدأ المحاصصة فإنه يهيئ الأجواء لمرشح الرديكاليين لرئاسة الحكومة والذي يرهن مستقبل ليبيا بخيارين إما تمريره لمقعد السلطة بصفقة معيبة أو العودة للحرب وتقسيم البلاد، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن الخيار الأول هو الأجدى حيث يواءم بين الخيارات ويضمن أن تكون المحاصصة في الرئاسي كونه ممثل للأقاليم بسبب الظروف القائمة، وجعل التنافس العام على رئاسة حكومة الوحدة المنفصلة لأهميتها ورمزيتها باتجاه الوحدة الوطنية، فإن فصلها عن كل آليات الإختيار أقرب للتوافق والاعتراف، على حد زعمه.

وأشار إلى أن الخيار الأول لن يخدم أجندة التمرير التي يحاول القائمون على المشروعات العابرة للأوطان تنفيذها في ملتقى hd للحوار السياسي الليبي .

وادعى:” اللافت هو إصرار منظمة الحوار الإنساني والبعثة وأعضاء الحوار على الاستمرار في صمتهم حول الفقرة 2.8 من المادة الثانية فيما سمي وثيقة الحل الشامل .”

وواصلت جلسة ملتقى الحوار السياسي، انعقادها، الثلاثاء، عبر تطبيق زوم بدعوة من بعثة الدعم الأممي إلى ليبيا، بغرض عرض مشاركين لمقترحات ستة إضافية بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية.

وكانت البعثة الأممية، قد قالت في رسالة لها، الإثنين الماضي: “تسلمنا ستة مقترحات خلال المدة الزمنية المحددة، ولاحظنا من خلال النقاش الذي يجري عبر «الغرفة» أنه ما زالت هناك أسئلة واستفسارات تطرح من قبل البعض عن تلك المقترحات”.

وطالبت البعثة بإتاحة المجال لمقدمي المقترحات لتوضيح بعض النقاط والإجابة على أي أسئلة استيضاحية قد تطرح من المشاركين، مطالبة الأعضاء الذين تقدموا بمقترحات بترشيح شخص واحد لعرض المقترح خلال الجلسة، كما نوهت الرسالة إلى أنه في حال عدم استلام اسم لعرض مقترح معين، ستطلب البعثة من الشخص الذي يظهر اسمه في أعلى قائمة الموقعين بعرض المقترح.