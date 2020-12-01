معيتيق: الملف الليبي سيحظى باهتمام بايدن.. ولسنا بحاجة لقوات أجنبية

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، إن «السيادة الليبية تأتي أولاً»، مضيفا «يجب أن نكون واضحين جدًا في هذا الشأن. لسنا بحاجة لقوات أجنبية في ليبيا».

وأوضح في حوار عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، ضمن أعمال منتدى حوارات المتوسط الثلاثاء: «لا أعتقد أن الحل الذي يشمل قوات أجنبية سيحترمه ويرحب به الشعب الليبي»، حسب وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

وتوقع معيتيق، الذي جدد استعداده لقيادة حكومة الوحدة القادمة اذا اختاره الليبيون، أن يكون الملف الليبي محل اهتمام ادارة الرئيس الأميركي المنتخب، جون بايدن. وقال «الملف الليبي سيحظى باهتمام الإدارة الأميركية الجديدة»، التي ستكون لها «أولويات أخرى» خلال الفترة التي تلي التنصيب مباشرة.

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ورأى معيتيق، أن حكومة الوفاق طرابلس تعتبر دور الولايات المتحدة في الأزمة «إيجابيًا للغاية»، معربا عن اعتقاده بأن «استقرار البحر الأبيض المتوسط ​​وشمال إفريقيا أمر حيوي لأمن الولايات المتحدة نفسها». وقال «من غير المتوقع مبادرة من إدارة واشنطن القادمة في أوائل العام المقبل لأن هناك أمورًا أخرى أولوية بالنسبة لها»، على حد تعبيره.

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