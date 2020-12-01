ليبيا الان

معيتيق: الملف الليبي سيحظى باهتمام بايدن.. ولسنا بحاجة لقوات أجنبية

تم النشر منذُ 53 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، إن «السيادة الليبية تأتي أولاً»، مضيفا «يجب أن نكون واضحين جدًا في هذا الشأن. لسنا بحاجة لقوات أجنبية في ليبيا». 

وأوضح في حوار عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، ضمن أعمال منتدى حوارات المتوسط الثلاثاء: «لا أعتقد أن الحل الذي يشمل قوات أجنبية سيحترمه ويرحب به الشعب الليبي»، حسب وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

وتوقع معيتيق، الذي جدد استعداده لقيادة حكومة الوحدة القادمة اذا اختاره الليبيون، أن يكون الملف الليبي محل اهتمام ادارة الرئيس الأميركي المنتخب، جون بايدن.  وقال «الملف الليبي سيحظى باهتمام الإدارة الأميركية الجديدة»، التي ستكون لها «أولويات أخرى» خلال الفترة التي تلي التنصيب مباشرة.

اقرأ أيضا: معيتيق: بوسع إيطاليا التوسط لحل الخلافات شرق «المتوسط»

ورأى معيتيق، أن حكومة الوفاق طرابلس تعتبر دور الولايات المتحدة في الأزمة «إيجابيًا للغاية»، معربا عن اعتقاده بأن «استقرار البحر الأبيض المتوسط ​​وشمال إفريقيا أمر حيوي لأمن الولايات المتحدة نفسها». وقال «من غير المتوقع مبادرة من إدارة واشنطن القادمة  في أوائل العام المقبل لأن هناك أمورًا أخرى أولوية بالنسبة لها»، على حد تعبيره.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • غير قبل ما يعضوا صوابعهم –
    لازم تعرف الجهات العسكرية الليبية والامن العام – ان الانجليز – قاموا باحتجاز 14 مليار ما يعادل العملة الليبية لتمويل مشاريع بناء مشاريع سكنية في بلادهم – وتمويل جيشهم – من الاموال الليبية دون أخذ اي إذن من الليبيين – وهذا فقط بعقود مزورة مع شركات أوروبية – بعد جريمة الحرب التي قاموا بها في ليبيا ويطالبون الليبين في المهجر – بدفع رسوم وهمية وبناء قضايا وهمية كما صرح بعض المهاجرين وحرمانهم من السفر لبلادهم .،دون اي رد فعل من الليبيين .

    رد

  • من المهم اقفال شركة Money Gram ” والتحقيق في وحودها في ليبيا لتورطهم في عملية تزوير العملات وتحويل الاموال الغير قانوني في ليبيا او بالهوى تهريب عاءدات النفط الليبي خارج البلاد – والتعامل المباشر مع المصرف المركزي –
    واضحت ان التحويلات الغير قانونية تجري بتهريب الاموال الليبية الى مصر من شركة Money Gram ” وعلاقة هذه الشركة بتهريب المخدرات وتزوير الهويات والحوارات والعقود . وتورط الأجانب العاملين في ليبيا في هذه الجراءم .

    رد