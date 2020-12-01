“نقابة أطباء ليبيا” تطالب الجهات الرسمية بسرعة فك أسر “بن دلة” ووضع حد لهذه المهازل

استنكرت النقابة العامة لأطباء ليبيا، واقعة اختطاف الدكتور الصديق بن دلة استشاري جراحة العظام بمستشفى الخضراء العام.

وطالبت في بيان شديد اللهجة، اليوم الأربعاء، الجهات الرسمية والمسؤولة بالتحقيق في الواقعة، وتكثيف جهودها لفك أسره و القبض على من ارتكب هذه الجريمة، ووضع حد لما وصفته بالمهازل التي تحدث في حق الأطباء.

كانت قد اختطفت مليشيا مسلحة موالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، مدير مستشفي الخضراء “الصديق بن دلة” من منطقة 11 يونيو في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال مصدر مطلع لـ”الساعة24″ إن مدير مستشفي الخضراء “الصديق بن دلة” تم اقتياده إلى مكان غير معروف بعد أن تم اختطافه من قبل إحدى المليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس تحديدا في منطقة 11 يونيو.

وفي شهر أكتوبر الماضي، أيضا كان قد تم تحرير سبعة رهائن هنود كانت قد اختطفتهم إحدى المليشيات المسلحة بمنطقة الشويرف غرب ليبيا في وقت سابق، ووصلوا إلى مديرية أمن الهلال النفطي بالبريقة.

وكان المتحدث باسم الحكومة الهندية، قال في تصريحات صحفية، إن سبعة مواطنين من ولاية أندرا براديش وبيهار وجوجارات وأوتار براديش، اختطفوا من منطقة الشويرف في ليبيا بسبتمبر الماضي، وكانوا يعملون في شركة إنشاءات وإمدادات حقول النفط، مُبينًا أنهم اختطفوا وهم في طريقهم إلى مطار طرابلس للحاق برحلة إلى الهند.

وأضاف المتحدث الهندي أن الخاطفين اتصلوا برب عملهم، وعرضوا صورًا كدليل على أن المواطنين الهنود بخير وبصحة جيدة، مشيرًا إلى أن السفارة الهندية في تونس، التي تتعامل مع الأمور المتعلقة برفاهية المواطنين الهنود في ليبيا، قد تواصلت مع السلطات الليبية المعنية، وكذلك المنظمات الدولية الموجودة هناك، لطلب مساعدتها في إنقاذهم.

وشددت الصحيفة الهندية، إلى أن ليبيا الغنية بالنفط، انزلقت إلى الفوضى وعدم الاستقرار السياسي، لافتة إلى أن تنظيم داعش الإرهابي استولى على العديد من المدن الساحلية التي سيطرت عليها حتى عام 2017م، مردفة لكنه الآن محصور في الأجزاء الداخلية من الصحراء.