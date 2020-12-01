وليامز: على المجتمع الدولي دعم ارادة الليبيين

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، لإنه «يتعين على المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دعم الليبيين» من خلال تبني «نهج مشترك من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا».

وأضافت، وليامز، خلال ندوة افتراضية عن (بحر للكل: نهج مشترك للأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط) خلال منتدى حوارات المتوسط الايطالي، إن «الوضع لا يزال هشًا في ليبيا، على الرغم من التقدم الكبير المحرز في الأشهر الأخيرة خلال المحادثات العسكرية المشتركة، والتمكن من وضع خارطة طريق تقود البلاد إلى الانتخابات».

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وأبدت وليامز تفاؤلا بشأن احداث التغيير في ليبيا، مشيرة الى أن الليبيين أنفسهم «جلسوا معا في نفس الغرفة بنفس الطموح». وخلصت: «هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لكن ينبغي على مجلس الأمن الدولي والجهات الفاعلة الإقليمية والدولية دعم إرادة الليبيين».

وفي الندوة نفسها، جدد نائب رئيس المجلس الرئاسي احمد معيتيقاستعداده لقيادة حكومة الوحدة القادمة اذا اختاره الليبيون، متوقعا أن يكون الملف الليبي محل اهتمام ادارة الرئيس الأميركي المنتخب، جون بايدن.

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