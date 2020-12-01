مصطفى الزايدي مستنكرا اختطاف «بن دلة»: لابد من حماية وتأمين الخبرات الطبية الوطنية

استنكر أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزايدي، عملية اختطاف مليشيا تابعة لحكومة الوفاق الدكتور الصديق بن دلة مدير مستشفي الخضراء العام.

وقال مصطفى الزايدي، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي على “فيسبوك”:” بلغني خبر اختطاف الأخ العزيز والزميل البرفسور الصديق بن دله، ادعو الله أن يفك أسره وأن يفرج كربه”.

وتابع الزايدي:” أدعو إلى ضرورة حماية وتأمين الخبرات الطبية الوطنية ووقف كل حملات الاعتقالات التعسفية والخطف الإجرامية بحق أطباء مبجلين وأساتذة كبار .

وأضاف:” وأدعو الأطباء والصيادلة والمهنيين الصحيين إلى ضرورة الوقوف معا في وجه العبث الذي يمارس ضد الطواقم الطبية”.

واستنكرت النقابة العامة لأطباء ليبيا، واقعة اختطاف الدكتور الصديق بن دلة.

وطالبت النقابة، في بيان شديد اللهجة، اليوم الأربعاء، الجهات الرسمية والمسؤولة بالتحقيق في الواقعة، وتكثيف جهودها لفك أسره و القبض على من ارتكب هذه الجريمة، ووضع حد لما وصفته بالمهازل التي تحدث في حق الأطباء.

كانت مليشيا مسلحة موالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، قد اختطفت مدير مستشفي الخضراء “الصديق بن دلة” من منطقة 11 يونيو في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال مصدر مطلع لـ”الساعة24″ إن مدير مستشفي الخضراء “الصديق بن دلة” تم اقتياده إلى مكان غير معروف بعد أن تم اختطافه من قبل إحدى المليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس تحديدا في منطقة 11 يونيو.