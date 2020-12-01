مسؤولة إيطالية: الحوار أولوية لمعالجة أزمات المتوسط وليبيا مثال على ذلك

قالت نائبة وزير الخارجية الإيطالية، مارينا سيريني الثلاثاء إن سلطات بلادها على «قناعة بأن الأولوية في معالجة الأزمات في منطقة البحر الابيض المتوسط هي تعزيز الحوار والبحث عن حلول سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة».

وأشارت، مفتتحة أعمال جلسة حول (إعادة التفكير في مفهوم الأمن: نهج مشترك لأمن البحر الالبض المتوسط)، خلال منتدى حوارات البحر المتوسط، الى أن «الأزمة الليبية تلخص كل هذا»، وفق وكالة أنباء (أكي) الإيطالية.

وقالت المسؤولة الايطالية إن «بناء السلام هناك مهم لتحقيق الاستقرار في منطقة المتوسط ​​بأسرها، والنهج المشترك من طرف المجتمع الدولي هو السبيل الوحيد لدعم الجهود الليبية من أجل احلال السلام». ونوهت نائبة وزير الخارجية الايطالية إلى أن «اتفاق وقف إطلاق النار (في ليبيا) يعد خطوة إيجابية للحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها، والسماح باستئناف إنتاج النفط وصادراته وإعادة بناء الثقة بين الليبيين».

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وخلال الندوة نفسها، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، لإنه «يتعين على المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دعم الليبيين» من خلال تبني «نهج مشترك من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا».

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