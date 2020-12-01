مجلس النواب يقرر عقد جلسة عامة في مدينة غدامس يوم الاثنين المقبل

أعلن مجلس النواب، عن عقد جلسة عامة يوم الاثنين المقبل في مدينة غدامس، لبحث ما تم التوصل إليه في طنجة بالمغرب بشأن توحيد المجلس، ومناقشة الاستحقاقات المقبلة .

وكان أعضاء مجلس النواب المجتمعون في طنجة المغربية، أعلنوا السبت الماضي، الاتفاق على عقد جلسة جامعة في مدينة غدامس فور عودتهم إلى البلاد، بهدف إنهاء الانقسام بمجلس النواب وأداء استحقاقاته النيابية.

وشدد النواب على المُضي قدماً للوصول إلى إنهاء حالة الصراع والانقسام بكافة المؤسسات والحفاظ على وحدة وكيان الدولة وسيادتها، وأبدوا استعدادهم للتعاطي بإيجابية مع كافة مخرجات مسارات الحوار بما يتفق مع الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي، مشيدين بما تم إنجازه عبر المسار العسكري. وأكدوا الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري، وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن، وعلى ضرورة احترام الإعلان الدستوري وشرعية الأجسام المنبثقة عنه، وشددوا على ضرورة الدفع بمسار المصالحة الوطنية والعودة الآمنة للنازحين والمهجرين .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24