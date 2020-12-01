«صنع الله»: نعمل على تحسين معدلات إنتاج النفط بالتعاون مع الشركات المختلفة

اجتمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، الثلاثاء، مع أوليفر لو بوش الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير، وذلك عبر الدائرة المغلقة من هيوستن.

وبحسب البيان الصادر عن مؤسسة النفط، فإن الاجتماع حضره أبو القاسم شنقير عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج والعماري محمد عضو مجلس الإدارة للمالية والإدارية وأبوالعبد سالم مدير عام المالية، وطارق رزق رئيس الشركة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وطارق الكلكولي المدير التنفيذي لمنطقة شمال أفريقيا ونبيل عزوز مدير شركة شلمبرجير فرع ليبيا.

وادعى البيان الصادر، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تطوير سبل التعاون المشترك بين الجانبين، حيث تم التنسيق لعقد سلسة من الاجتماعات المكثفة بشركات القطاع في الفترة القادمة، وذلك لنقل التقنيات المناسبة للقيام بأعمال الصيانة للآبار المقفلة وإعادتها على الإنتاج أو تحسين معدلات الإنتاج، وذلك عبر التواصل المباشر والتنسيق مع الإدارات المختصة بالمؤسسة والمختصين والفنيين بالشركات النفطية.

وقال مصطفى صنع الله، إنه يشيد بالدور البارز الذي قامت به شركة شلمبرجير طيلة السنوات الماضية، معتبراً بأنها من أهم الشركات الخدمية والتي لها دور هام في دعم إنتاج النفط والغاز، على حد ادعائه.

وزعم أن الدور الذي تقوم به الشركة في تنمية الموارد البشرية والشروع في مركز التدريب الذي سيباشر برامجه خلال الربع الأول من سنة 2021 بمدينة بنغازي.

وادعى “أوليفر” أنه سعيد بالإنجازات التي حققتها المؤسسة وشركاتها في وصولها إلى المعدلات الحالية، وأن شلمبرجير عازمة على تقديم المساعدة الفنية والعمل على توفير خدماتها في جميع الحقول وبكافة المواقع النفطية، على حد تعبير البيان.