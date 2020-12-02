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الديوان التونسي للمعابر الحدودية: حركة عبور المسافرين عبر معبر رأس أجدير تتم بسلاسة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن الديوان التونسي للمعابر الحدودية، أن حركة عبور المسافرين والحركة التجارية عبر معبر رأس أجدير من محافظة مدنين جنوب البلاد، منذ فتح الحدود البرية مع ليبيا تتم بسلاسة.

وأفاد الديوان التونسي، بأن المعبر سجل منذ فتحه يوم 14 نوفمبر الماضي وإلى يوم 24 من الشهر ذاته دخول 9910 مسافر وخروج 8901، ودخول 3305 سيارة، وخروج 2641 أخرى، ودخول 849 شاحنة وخروج  456.

وكانت تونس قد أغلقت حدودها مع ليبيا في مارس الماضي ضمن إجراءاتها الاحترازية لاحتواء انتشار فيروس كورونا، وقد سبق وأن عاد مئات التونسيين العالقين في ليبيا إلى ديارهم، منتصف أبريل الماضي بعد المرور عبر معبر راس أجدير الحدودي.

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الحركة التجارية الديوان التونسي المعابر الحدودية معبر رأس أجدير

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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