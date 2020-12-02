البيان الختامي لوفدي ” النواب والدولة” في طنجة: لابد من اختيار آلية تتيح للمناطق التقدم بأكثر من مرشح على كل منصب

ثمن وفدا مجلسي النواب ومايسمى بمجلس الدولة، أمس الثلاثاء، جهود الممكلة المغربية لاحتضانها اللقاءات المباشرة بين الفرقاء الليبيين من أجل التوصل إلى حل للأزمة، مؤكدين على تمسكهم بالإستمرار في العملية السياسية حتى إنهاء الإنقسام، وتوحيد مؤسسات الدولة .

وفي بيان ختامي لأشغال اجتماعاتهم، أكد الفريقان، المنتميان لمجلس النواب، ومايسمى بمجلس الدولة، على ضرورة اختيار آلية شفافة عادلة ومتوازنة بما يتيح لكل إقليم التقدم بأكثر من مترشح لكل منصب من المناصب السيادية على أن يقوم الحوار السياسي مجتمعا بجلسة عامة للتصويت للإختيار بين المرشحين .

كما شدد المجتمعون في بيانهم الختامي على التمسك ببناء الدولة المدنية التي يتطلع لها الليبيون وبذلوا في سبيلها تضحيات غالية ، وضرورة بسط سلطة الدولة على كامل تراب ليبيا وإطلاق المصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية وعودة النازحين والمهجرين داخل وخارج البلاد بأمن وأمان إلى بيوتهم مع حق جميع المتضررين في جبر الضرر والمقاضاة وفق القانون .

وشدد البيان على التمسك باستمرار العملية السياسية وفق ما نص عليه الإتفاق الليبي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكدا على ضرورة تكثيف اللقاءات المباشرة واعتمادها كوسيلة فعالة وشفافة لمعالجة القضايا التي تعيق توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الإنقسام والتدخلات الخارجية .

كما جددو حرصهم على دعم جهود بعثة الأمم المتحدة لإنهاء النزاع والإنقسام في ليبيا من أجل تنظيم انتخابات عامة وإنهاء المراحل الإنتقالية والتحول إلى المرحلة الدائمة وتحقيق الإستقرار في ظل دولة القانون .

وكان الفرقاء الليبيون، قد اجتمعو على مدى يومين في طنجة، للوصول إلى توافقات حول عدد من النقاط الخلافية، المتعلقة أساسا بطرق توزيع المناصب السيادية وتعديل الإتفاق السياسي الموقع بالصخيرات، ضمن جهود ترعاها الامم المتحدة .

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