نقابة أطباء ليبيا تستنكر واقعة اختطاف ” بن دلة” وتطالب الجهات الرسمية بوضع حد لهذه المهازل

استنكرت النقابة العامة لأطباء ليبيا، اليوم الأربعاء، واقعة اختطاف الصديق بن دلة استشاري جراحة العظام بمستشفى الخضراء العام.

وطالبت، في بيان شديد اللهجة، الجهات الرسمية والمسؤولة بالتحقيق في الواقعة، وتكثيف جهودها لفك أسره و القبض على من ارتكب هذه الجريمة، ووضع حد لما وصفته بالمهازل التي تحدث في حق الأطباء.

وكانت قد اختطفت مليشيا مسلحة تابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة الصديق بن دلة من منطقة 11 يونيو في طرابلس.

وقال مصدر مطلع إن الصديق بن دلة تم اقتياده إلى مكان مجهول بعد أن تم اختطافه من منطقة 11 يونيو.

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