مصراتة.. وفد حكومي محلي يتفقد مسار مياه النهر الصناعي

قام وفد من السلطات المحلية في مدينة مصراتة -الثلاثاء- بزيارة تفقدية إلى مسار مياه النهر الصناعي الواقع داخل حدود البلدية وتكون الوفد من أعضاء المجلس البلدي وعناصر من مديرية الأمن والشرطة الزراعية وجهاز النهر الصناعي وشركة المياه والصرف الصحي ومكتب الزراعة.

ووقف الوفد على “نقاط السقاية” وتفقد خط مياه النهر الصناعي ورصد أية تعديات أو خروقات حدثت على المسار.. وحسب مكتب العلاقات والإعلام بالبلدية، تندرج هذه الزيارة تحت الزيارات المختلفة التي سيقوم بها أعضاء المجلس البلدي للمشاريع الحيوية داخل نطاق البلدية.

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