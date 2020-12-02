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مصراتة.. وفد حكومي محلي يتفقد مسار مياه النهر الصناعي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام وفد من السلطات المحلية في مدينة مصراتة -الثلاثاء- بزيارة تفقدية إلى مسار مياه النهر الصناعي الواقع داخل حدود البلدية وتكون الوفد من أعضاء المجلس البلدي وعناصر من مديرية الأمن والشرطة الزراعية وجهاز النهر الصناعي وشركة المياه والصرف الصحي ومكتب الزراعة.

ووقف الوفد على “نقاط السقاية” وتفقد خط مياه النهر الصناعي ورصد أية تعديات أو خروقات حدثت على المسار.. وحسب مكتب العلاقات والإعلام بالبلدية، تندرج هذه الزيارة تحت الزيارات المختلفة التي سيقوم بها أعضاء المجلس البلدي للمشاريع الحيوية داخل نطاق البلدية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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