“بلدي زليتن”.. دورة حول منظومات الخلايا الشمسية

يشهد مركز زليتن للتدريب ورعاية الشباب تواصل الدورة التدريبية الأولى في مبادئ منظومات الخلايا الشمسية، التي ينظمها مركز الطاقات المتجددة التابع لجامعة مصراته وبرعاية المجلس البلدي زليتن.

انطلقت فعاليات الدورة يوم الأحد الماضي وتأتي ضمن الاتفاقية التي وقعها المجلس البلدي مع مركز الطاقات المتجددة بجامعة مصراتة، من أجل تفعيل المشروع التدريبي للتأهيل لسوق العمل في هذا المجال الطاقات المتجددة .

تتواصل الدورة على مدار “10” أيام وتضم “25” متدرباً -وبحسب المكتب الإعلامي لبلدية زليتن- سيتم تنظيم دورات أخرى في ذات المجال سوف يعلن عنها لاحقاً خلال الفترة القريبة المقبلة.

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