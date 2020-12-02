“مركز الرقابة”: إهمال واضح في مستشفى شارع الزاوية

قام فريق من مفتشي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في مدينة طرابلس بزيارة رقابية استهدفت مستشفى شارع الزاوية للتأكد من مدى تطبيق الاشتراطات الصحية القياسية الواجب توفرها، كما شارك في الجولة التفتيشية، جهاز الحرس البلدي وجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة و الإرهاب-حسب ما أورده المركز في منشور على منصاته الإعلامية.

وسجل الفريق المشترك العديد من المخالفات، منها سوء النظافة و وجود أدوية منتهية الصلاحية وأدوية أخرى صلاحيتها مديدة ومخزنة دون صرف، كما رصد الفريق “إهمالاً واضحاً” -حسب وصفه- من قبل إدارة المستشفى اتجاه المرضى و الكادر الطبي، فيما تمت إحالة تقرير الرقابة لكل من جهاز الحرس البلدي وجهاز الردع و النيابة العامة حسب الاختصاص لكل جهة، كما تم توقيف مدير عام المستشفى للتحقيق و الاستدلال من قبل الجهات المختصة.

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