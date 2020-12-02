أفتانديليان: ليبيا لم تمثل أولوية بالنسبة لترامب وبايدن سيعوض غياب واشنطن عن المشهد

قال مستشار لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، غريغوري أفتانديليان، أمس الثلاثاء، إن الإدارة الجديدة قد تغيّر مقاربتها للأزمة الليبية، مستبعدا في الوقت ذاته حدوث أي تحرك من الرئيس الأمريكى دونالب ترامب لوقف خرق تركيا لقرار حظر الأسلحة في ليبيا.

وأوضح أفتانديليان، في تصريح إعلامي، أن ليبيا لاتمثل أولوية بالنسبة لترامب، ولذلك فهو لن يتدخل فيها خلال الأشهر المتبقية من منصبه، مؤكدا أن بايدن سيقف وراء الأمم المتحدة والجهود التي ساعدت على التوصّل لوقف إطلاق النار في ليبيا، فضلا عن أنه سيحاول الضغط على مختلف الأطراف خارج ليبيا لوقف توريد الأسلحة والمرتزقة إلى البلاد .

وعن خيارات بايدن في ليبيا، رأى أفتانديليان، أنه إذا استمر وقف إطلاق النار وكانت هناك حكومةٌ انتقالية وتوقفَ العنفُ فإن بايدن سيدعم أكثر جهود المجتمع الدولي الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، لافتا إلى أنه إذا تدهورت ليبيا مرة أخرى إلى دوامة العنف، فقد لا يرغب بايدن في التورط أكثر من اللازم .

وشدد على أن بايدن سيدعم عمل الأمم المتحدة في ليبيا، وعليه أن يضغط على الدول المختلفة لمغادرة البلاد عسكريًا .

وحول الحوار الليبي الجاري، أوضح غريغوري أفتانديليان أن فترة 18 شهرا قبل إجراء الانتخابات طويلة وقد تطرأ عدة أمور يمكن أن تعطل الانتخابات عن مسارها خلال تلك الفترة الزمنية، مبينا أن مستقبل الشعب الليبي على المحك .

وأضاف أن الذي يجعل الحوار الليبي مختلفا عن المرات السابقة هو أن الوضع العسكري على الأرض وصل إلى طريق مسدود، حيث إن التعادل في القوى العسكرية هو ما أدى إلى وقف إطلاق النار الذي قاد إلى هذه العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في تونس .

ورأى أفتانديليان أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، يجب أن تُعطى بعض الفضل الذي تستحقه لأنها كانت تعمل بجد للوصول على هذا الاتفاق، مشيرا إلى أنه لا توجد حقيقة في دعم الديموقراطيين للإخوان المسلمين وهذا الادعاء مرتبطُ بنظريات المؤامرة السائدة كثيرا في العالم العربي .

وقال غريغوري أفتانديليان، إنه يُنظر إلى تركيا على أنها تُحرض على العنف في ليبيا، على مدى العامين الماضيين وهو ما يوصف بالحرب الأهلية، حيث ترك غياب إدارة ترامب مجالاً للاعبين الآخرين مثل تركيا لتولي المسؤولية عن الوضع في أرض الواقع.

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