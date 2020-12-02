مجلس الأمن: لن يتم تعيين مبعوث أممي خاص إلى ليبيا قبل إيجاد بديل لميلادينوف

نفى مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، ما تردد بشأن قرب تعيين المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، في منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا، خلفا لـ”غسان سلامة” الذي استقال من منصبه، مطلع مارس الماضي .

وأوضح رئيس مجلس الأمن الدولي مندوب جنوب إفريقيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جيري ماتجيلا، في مؤتمر صحفي، أنه إذا تم الاتفاق في المجلس على تعيين ميلادينوف كمبعوث خاص إلى ليبيا، فسيصبح منصب المنسق الأممي لعملية السلام فارغا، مشددا على أنه لن يتم تعيين مبعوث أممي خاص إلى ليبيا، قبل إيجاد بديل لميلادينوف .

وأضاف أن ملادينوف يقوم بعمل رائع في وظيفته الحالية، مبينا أنه يقدم للمجلس تقارير غير منحازة في ظل ظروف صعبة للغاية تمر بها منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن قرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كان صائبا، عندما رأى ضرورة أٔن يتزامن تعيين أسم المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا مع إعلان اسم المنسق الخاص لعملية السلام، واتفق غالبية أعضاء المجلس على هذا الرأي ورحبوا به .

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