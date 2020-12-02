بومبيو: تركيا تمارس أنشطة “مستفزة” في ليبيا وسوريا

وصف وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، أمس الثلاثاء، أنشطة تركيا في كلا من ليبيا وسوريا وإقليم قره باغ وشرق المتوسط بـ ” المستفزة ” .

واتهم بومبيو، خلال اجتماع لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي “الناتو”، تركيا بتقويض انسجام الناتو وعدم الالتزام بمبادئ الحلف، لافتا إلى قيام أنقرة بشراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس 400 ، قائلا إن ما حصل كان هدية إلى موسكو .

وكانت واشنطن من أشد معارضي إقدام تركيا على اقتناء منظومة الصواريخ الروسية، نظرا إلى مخاوف متعلقة بالتجسس، لاسيما أن تركيا دولة عضو في الناتو، وتم إشراكها في برنامج مقاتلات إف 35 الأحدث والأكثر تطورا في ترسانة سلاح الجو الأميركي .

وتأتي انتقادات بومبيو، بينما كثفت تركيا هجومها على المقاتلين الأكراد شمالي سوريا، خلال الأشهر الأخيرة .

وفي منحى التصعيد نفسه، واصلت أنقرة إرسال مرتزقتها من سوريا إلى ليبيا، في محاولة لترجيح كفة الميليشيات التي توالي حكومة الوفاق غير المعتمدة في طرابلس، إضافة إلى إرسال أسلحة إلى ليبيا، رغم وجود قرار دولي يحظر التسليح، مما أثار حفيظة عدد من العواصم الغربية، التي لم تخف امتعاضها من استفزازات أنقرة .

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