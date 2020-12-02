معترفاً بتجاوزات منتسبي وزارته .. باشاغا: ” التدخلات الشخصية” قد تسبب في وقف سير العمل بمؤسسات الدولة

اقر وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا،أمس الثلاثاء، بالتجاوزات التي يرتكبها مجموعة من المنتسبين لوزراته عبر تدخلهم في اختصاصات وسير العمل بمؤسسات الدولة .

وأوضح باشاغا، في تعميم موجه إلى وكلاء الوزارة ورئيس هيئة السلامة الوطنية، ورؤساء المصالح والأجهزة الأمنية ومدراء الأمن بالمديريات، ومدراء الكليات التابعة للوزارة، ورئيس قوة العمليات الخاصة، وآمر قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق، أنه لوحظ تدخل بعض الأعضاء التابعين للأجهزة الأمنية في عمل بعض مؤسسات الدولة عن طريق المخاطبات الإدارية أو التدخلات الشخصية على سبيل الحصر مصانع الإسمنت وآلية توزيع الإنتاج الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر على سير العمل بمؤسسات الدولة ويسبب حالة من الإرباك.

وطالب باشاغا الأجهزة الأمنية بالتنبيه على المنتسبين بضرورة عدم التدخل في اختصاصات وسير عمل مؤسسات الدولة إلا وفق ما أوكله المشرع من اختصاصات لوزارة الداخلية على أن يقتصر عملهم على توفير الحراسة والحماية لهذه المؤسسات.. وفقا لما جاء بالبيان .

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