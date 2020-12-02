مؤسسة النفط تتفق مع شلمبرغير على التعاون لإعادة فتح الآبار المقفلة

بوابة أفريقيا الإخبارية ــــــ وكالات |

02 December, 2020

قالت المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا اليوم الأربعاء إن رئيس مجلس إدارتها مصطفى صنع الله والرئيس التنفيذي لشركة شلمبرغير، أوليفر لو بوش، اتفقا على مناقشة سبل التعاون المشترك للمساعدة في إعادة فتح آبار النفط المغلقة في ليبيا وتحسين معدلات الإنتاج.

وذكرت المؤسسة أن الاجتماع انعقد أمس الثلاثاء وتم خلاله “مناقشة تطوير سبل التعاون المشترك بين الجانبين، حيث تم التنسيق لعقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة بشركات القطاع في الفترة القادمة، وذلك لنقل التقنيات المناسبة للقيام بأعمال الصيانة للآبار المقفلة وإعادتها على الإنتاج أو تحسين معدلات الإنتاج”.

وتأثر إنتاج المؤسسة الوطنية للنفط هذا العام بهجمات على منشآت نفطية أو فرض حصار حولها.