«بوسلوم»: «معيتيق» و«غيث» يقتربان من تفعيل اتفاقهما حول «النفط»

أكد الكاتب الصحفي، فراس بوسلوم، أن أحمد معيتيق، نائب المجلس الرئاسي، ومراجع غيث، وكيل وزارة المالية بالحكومة الليبية، يقتربان من وضع اتفاقهما حول إعادة إنتاج النفط، في موضع التنفيذ الفعلي.

وقال بوسلوم، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “كل بنود بيان الرئاسي اليوم هي ترجمة تنفيذية لـ«اتفاق سوتشي» بخصوص إعادة انتاج وتصدير النفط”.

وأضاف “أحمد امعيتيق وامراجع غيث، ممثل الحكومة الليبية في اتفاق إعادة إنتاج النفط مع المجلس الرئاسي، يقتربان من وضع اتفاقهما موضع التنفيذ الفعلي”.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، قد عقد أمس الثلاثاء، اجتماعا مع 7 شخصيات من كبار مسؤولي الحكومة للمؤسسات الاقتصادية والمصرفية والرقابية لبحث التنسيق بين هذه المؤسسات.

وناقش الاجتماع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وسبل حل المشاكل التي تواجه المؤسسات خلال تأدية مهامها، وتداعيات تجميد إيرادات النفط، وتوحيد سعر صرف الدولار، والتنسيق بين هذه المؤسسات بما يخدم مصلحة الصالح العام.

وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق: “إن المشاركين باجتماع الإيرادات النفطية توافقوا على تشكيل لجنة مشتركة من ديوان المحاسبة في طرابلس ومصرف ليبيا المركزي وممثلين عن وزارتي مالية “الوفاق” والمنطقة الشرقية “الحكومة الليبية” لتنسيق المسائل المالية تحقيقا للمصالح العليا للبلاد”.

وأضاف المجلس الرئاسي في بيان له اطلعت «الساعة 24» على نسخة منه: “إن المشاركين في اجتماع الإيرادات النفطية رحبوا بعقد اجتماع قريب لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لوضع حلول عاجلة للاقتصاد”.

وتابع: “تم التوافق على البحث في آلية رفع التجميد القائم حاليا وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي مع تفعيل آلية الرقابة والالتزام بالشفافية”، مشيرا إلى أن المشاركين في اجتماع الإيرادات النفطية حثوا أعضاء الحوار السياسي على الإسراع في الوصول إلى توافقات تنهي الانقسام وتمهد للانتخابات.

يشار إلى أنه في شهر سبتمبر الماضي، أعلن أحمد معيتيق التوصل إلى اتفاق لإعادة إنتاج النفط، معلنا في بيان له ما تم الاتفاق عليه بشأن استئناف إنتاج النفط، وتشكيل لجنة فنية مشتركة بين حكومة الوفاق والحكومة الليبية.