ليبيا تسلم أطفال ونساء من زوجات الدواعش إلى تونس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تعتزم ليبيا تسليم زوجات مقاتلي تنظيم داعش وأبنائهم من حملة الجنسية التونسية إلى تونس خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات التثبت من هوياتهم.

وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، إنه يجري الترتيب لتسليم أكثر من 22 امرأة من زوجات عناصر تنظيم داعش الإرهابي المحتجزين بالسجون الليبية وحوالي 39 طفلاً، برأهم القضاء الليبي باعتبار أنه ليس لهم أي ذنب في انخراط آبائهم أو أزواجهم في تنظيم داعش، إلى تونس.

عبدالكبير أوضح في تصريحات لـقناة ”العربية”، أن ذلك تطبيقًا للاتفاقية الموقعة بين تونس وليبيا عام 1961م، والتي تنص على تبادل المسجونين والمجرمين والتحقيقات القضائية، مشيرًا إلى أن هذا التحرك، جاء بعد تعيين تونس سفيرًا لها في ليبيا وعودة النشاط الدبلوماسي التونسي في ليبيا بعد توقفه منذ عام 2014م.

وقال “حصل لقاء الشهر الماضي مع وزير العدل الليبي، تم التطرق فيه إلى ملف المساجين التونسيين في ليبيا وكذلك إلى عدد من الإشكاليات الأخرى بين البلدين”.

ووفق للعربية، فإن أغلب آباء هؤلاء الأطفال قتلوا أو فروا أو سجنوا في معركة سرت عام 2016م، منوهة إلى أن ليبيا طالبت في العديد من المناسبات تونس باستعادة أبناء التونسيين، الذين التحقوا بتنظيم داعش على أراضيها، غير أن هذا الملف بقي عالقًا على غرار ملف جثث الإرهابيين التونسيين الذين قتلوا في عدد من المدن الليبية، والتي مازالت إلى حد اليوم ترفض تونس استلام جثثهم إلى حين التحقق من هوياتهم.

يذكر أنه في الثاني عشر من نوفمبر المنصرم، كشفت مصادر مطلعة، عن وجود مفاوضات بين السلطات القضائية في كل من ليبيا وتونس والجزائر ومصر، بشأن استلام داعشيات ألقي القبض عليهن في ليبيا.

وذكرت المصادر أن السلطات الجزائرية وافقت على استلام المتهمات، مشيرة إلى أن الإجراءات القانونية تُتخذ حاليا بهذا الصدد.

وأوضحت، أن سلطات العاصمة طرابلس، ألقت القبض على هؤلاء النسوة داخل جبهات القتال في مدينتي سرت وصبراتة، وقد ثبت تورطهن بالانضمام إلى تنظيمي داعش والقاعدة في ليبيا.

ولفتت، إلى أن بعض هؤلاء المعتقلات قد أنهت مدة عقوبتهن داخل سجون غرب ليبيا، حيث سبق أن رفضت بعض الدول استلام المتهمات بالانتماء إلى تنظيم داعش، وسط رفض شعبي في بعض هذه الدول لعودتهن.

ووفق تقارير عربية ودولية، لعبت نساء داعش في ليبيا دورًا كبيرًا في الجرائم الإرهابية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد، وقد هرب البعض منهن إلى وجهات غير معلومة واعتُقل البعض الآخر وتم إيداعهن في السجون الليبية.

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