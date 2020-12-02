الوطنية للنفط تبحث مع شركة شلمبرغير عملية صيانة الآبار المغلقة واستئناف العمل بها

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، أن رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله اجتمع مع الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرغير أوليفر لو بوش، لبحث عملية إعادة فتح آبار النفط المغلقة في ليبيا وتحسين معدلات الإنتاج.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه سيتم التنسيق لعقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة بشركات القطاع في الفترة القادمة لنقل التقنيات المناسبة للقيام بأعمال الصيانة للآبار المقفلة وإعادتها على الإنتاج أو تحسين معدلات الإنتاج.

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