” الرقابة على الأدوية”: إيقاف مدير عام مستشفى شارع الزاوية وإحالته للتحقيق لضبط العديد من المخالفات

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إيقاف مدير عام مستشفى شارع الزاوية بالعاصمة طرابلس وإحالته للتحقيق لتسجيل العديد من المخالفات غير الأدمية بالمستشفى.

جاء ذلك خلال زيارة رقابية قام بها فريق من مفتشي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في العاصمة طرابلس استهدفت مستشفى شارع الزاوية للتأكد من مدى تطبيق الاشتراطات الصحية القياسية الواجب توفرها.

وأوضح المركز أنه تم ضبط العديد من المخالفات، منها سوء النظافة ووجود أدوية منتهية الصلاحية وأدوية أخرى صلاحيتها مديدة ومخزنة دون صرف، كما رصد الفريق “إهمالاً واضحاً” -حسب وصفه- من قبل إدارة المستشفى اتجاه المرضى و الكادر الطبي.

وأكد المركز، إحالة تقرير الرقابة لكل من جهاز الحرس البلدي وجهاز الردع و النيابة العامة حسب الاختصاص لكل جهة.

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