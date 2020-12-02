الجدال: مشكلات ليبيا ليست عصية عن الحل.. ولكن

رأى الأكاديمي الليبي مختار الجدّال، أن مشكلات ليبيا ليست عصية عن الحل وليست معقدة، لافتا إلى أن الأزمة تقع فيما وصفه بـ”تحول من عليهم الحل إلى مشكلة”.

وقال الجدال في ورقة بعنوان (بعض التنازل فقط)، نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، :”مشكلات ليبيا ليست عصية عن الحل، وليست معقدة، ولكن المأساوي عندما يتحول من عليهم الحل إلى مشكلة”.

وتابع الجدال، :”هناك من يدفع باتجاه عقد لقاء للجنة إدارة مصرف ليبيا المركزي، ولو عن بعد عبر تطبيق زووم. جدول أعمال هذا اللقاء من بند واحد، وهو تعديل سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية في حدود ليس أقل من ثلاثة، ولا أكثر من ثلاثة دينار ونصف للدولار. والمطلوب هو فقط تنازل من الصديق الكبير، ومن علي الحبري، ومن أعضاء لجنة الإدارة، ليس من أجل عيون استيفاني، ولا استيفن، بل من أجل ليبيا. نعم من أجل وطن، ومواطن لا تهمه نتائج لقاءات قمرت، ولا فزعة طنجة، ولا من يكون في الرئاسي، أو على رأس الحكومة. مواطن ليبي، مشكلته شح السيولة، وارتفاع معدلات التضخم، ومشتقات الحروب، قرار توحيد سعر الصرف سوف يعيد تقيم أصول مصرف ليبيا المركزي، بما في ذلك مخزون الذهب، وسيرفع حجم الاحتياطي الحر من العملات الاجنبية، ويقلل من حالات التشوه الاقتصادي، بما في ذلك تقدير الدين العام”، بحسب تعبيره.

وأضاف الجدال، :”مع استمرار الرسوم على بيع النقد الاجنبي في حدود ما يمكن للمصرف الوفاء بها دون أي قيود خاصة، ودون الاضرار بقوة المواطن الشرائية. مع ضرورة تصميم شبكة أمان تحمي قفة المستهلك الليبي، الذي لم يعد يقوى على توحش السوق. المواطن الليبي لا يريد أن يفهم حقوق السحب الخاصة التي يسعر بها الدينار الليبي، ولا حتى ميزان المدفوعات الذي يعتبر الترمومتر الحقيقي لقياس حالة الاقتصاد. فهذا المواطن هو من يدفع فاتورة فساد الاعتمادات، وجشع تجار الجملة، وسياسات نقدية، واقتصادية بالمزاج، على حساب مدخراته الخاصة، ومرتبه الهزيل، زائد حرق أعصابه”، على حد وصفه.