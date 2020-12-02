أبو سنينة: مسارات الحوار الليبي تتكامل وهدفها واحد

قال عضو مجلس الدولة الليبي، محمد أبو سنينة، امس الثلاثاء بطنجة، في مؤتمر صحافي له بعد انتهاء يومين من الحوار بين وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة، إن كل مسارات الحوار متكاملة وتصب في استقرار ليبيا للخروج من الأزمة.

وأكد أبو سنينة، إن “الحوارات التي تجري في المغرب، أو غيره من الدول، هي مسارات متوازية تصب في نقطة واحدة هي استقرار ليبيا للخروج من الأزمة”، مؤكدا على أنه “ليس هناك تقاطع بين هذه المسارات، بل هي متكاملة مع بعضها البعض”.

وأشار أبو سنينة إلى أن العناوين العريضة للمرحلة المقبلة، تتمثل في توحيد المسارات من أجل بناء الدولة الليبية وتوحيد المؤسسات، معتبرا أن “أي استقرار أو تسوية سياسية سيفضي إلى الاستقرار في باقي جوانب الحياة الأخرى”.

وأضاف قائلا: “نحاول أن نبني على كل نتائج جلسات الحوار واللقاءات بين الأطراف للانطلاق إلى غيرها من الإيجابيات”، مبرزا أن جلسة الحوار السابقة في بوزنيقة مكنت من “الوصول إلى مجموعة من التفاهمات، ونحن نبني عليها”.

وذكر، في هذا السياق، بأن هذه التفاهمات تشمل تحديد آليات التعيين في 7 مناصب سيادية وفق المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، ويتعلق الأمر بمحافظ البنك المركزي، ورئيس هيئة الرقابة المدنية، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

كما سجل أن آليات اختيار المناصب القيادية للمؤسسات السيادية كان في صلب المناقشات خلال هذا الاجتماع التنسيقي، موضحا أن “هناك 12 آلية قيد البحث والأفضل من بينها هي التي يتحقق معها العدل وتكافؤ الفرص وعدم إغفال كافة المناطق والجهات الموجودة في ليبيا”.