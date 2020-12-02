طقس اليوم معتدل نسبيا على غالبية المناطق

يسود غالبية المناطق طقس معتدل نسبيا، اليوم الأربعاء، بينما تبقى الفرصة قائمة لهطول أمطار متفرقة من حين لآخر على مناطق الشمال، خصوصا الساحلية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، في نشرة الأحوال الجوية، أن تكون الرياح نشطة نسبيا بداية من غد الخميس على بعض المناطق، ففي رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة، ستكون السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق الساحلية، مع سقوط أمطار متفرقة خصوصا غدا، والرياح جنوبية غربية، سرعتها بين خفيفة ومعتدلة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و23 درجة مئوية.

وفي الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة، ستكون السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و22 درجة مئوية.

أما في الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و23 درجة مئوية.

وفي الكفرة والسرير وتازربو ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و23 درجة مئوية.

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