عقيلة صالح يلتقي عمداء بلدية المنطقة الشرقية

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

02 December, 2020

التقى رئيس مجلس النواب عقيله صالح، مع عمداء بلدية المنطقة الشرقية لمناقشة جملة من الموضوعات والقضايا في البلديات والمتعلقة بالمشاريع وتنفيذها والتعاقد عليها وأوضاع البنية التحتية في المدن والقرى التي تحتاج إلى صيانة وإعادة اعمار.

وأوضح المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، أنه تم أيضا خلال اللقاء مناقشة مخصصات البلديات من ريع الضرائب والرسوم المختلفة للصرف منها على بعض المشروعات الضرورية والملحة في البلديات.

وأشار المريمي، إلى أنه وفي ختام اللقاء القى عمداء البلديات بيانا حول تأييدهم لمبادرة رئيس مجلس النواب، واعلان القاهرة، وما تم الاتفاق عليه حول كيفية الحوار والاختيار في المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة والتي هي من خلال اختيار كل إقليم من الأقاليم الثلاثة في ليبيا عضوهم الذي يمثلهم في المجلس الرئاسي أو في الحكومة على أن يكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين وتشكيل حكومة وحدة وطنية تنهي الانقسام المؤسساتي وتعمل على توحيدها في كل أنحاء ليبيا، كما أكدوا على أن يكون رئيس المجلس الرئاسي في الوقت الراهن الذي تمر به البلاد هو المستشار عقيله صالح عيسى لما يحظى به من تأييد ومساندة.