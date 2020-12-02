سيالة يطالب بالإفراج عن عائدات النفط خلال ديسمبر الحالي

ليبيا – قال وزير خارجية الوفاق محمد سيالة إن عائدات صادرات النفط إلى ليبيا مجمدة في حساب ليبي بالخارج، مشددًا على أن هذا الحظر ينبغي رفعه في الشهر الأخير من هذا العام؛ لبدء ضمان الخدمات لليبيين ابتداء من العام المقبل.

سيالة وفي كلمة له خلال حلقة نقاش على هامش النسخة السادسة لمؤتمر روما للحوار المتوسطي برعاية وزارة الخارجية الإيطالية ومعهد الدراسات السياسية الدولية في إيطاليا، أضاف أنه جرى استئناف إنتاج النفط ويتم استخراج مليون برميل في اليوم؛ بينما انخفض الإنتاج خلال الحرب إلى 150 ألف برميل، ويتم إيداع أموال النفط في حساب ليبي بالخارج ويتم تجميدها، وفقًا لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأعرب وزير الخارجية عن أمله في أن يتم رفع هذا الحظر، حتى يتمكنوا من إنفاق الأموال في الشهر الأخير من عام 2020 والبدء في ضمان الخدمات في العام القادم.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية