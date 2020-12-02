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سيالة يطالب بالإفراج عن عائدات النفط خلال ديسمبر الحالي

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال وزير خارجية الوفاق محمد سيالة إن عائدات صادرات النفط إلى ليبيا مجمدة في حساب ليبي بالخارج، مشددًا على أن هذا الحظر ينبغي رفعه في الشهر الأخير من هذا العام؛ لبدء ضمان الخدمات لليبيين ابتداء من العام المقبل.

سيالة وفي كلمة له خلال حلقة نقاش على هامش النسخة السادسة لمؤتمر روما للحوار المتوسطي برعاية وزارة الخارجية الإيطالية ومعهد الدراسات السياسية الدولية في إيطاليا، أضاف أنه جرى استئناف إنتاج النفط ويتم استخراج مليون برميل في اليوم؛ بينما انخفض الإنتاج خلال الحرب إلى 150 ألف برميل، ويتم إيداع أموال النفط في حساب ليبي بالخارج ويتم تجميدها، وفقًا لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأعرب وزير الخارجية عن أمله في أن يتم رفع هذا الحظر، حتى يتمكنوا من إنفاق الأموال في الشهر الأخير من عام 2020 والبدء في ضمان الخدمات في العام القادم.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • هل هذا من إختصاص وزير الخارجية…؟؟؟ أستغرب مثل هذا تصريح…كان الاجدر به ان يصرح عن السياسة الخارجية وهذا إختصاصه فقط وأن يلتفت الي وزارته والتي تم تهميش الخبراء والمستشارين فيها ويقوم بأصدار قرارات إيفاد لمراهقين وميليشيات لا تملك اي مؤهل للعمل الخارجي …المفروض ان يقلص الاعداد الضخمة والجيش الجرار بسفاراتنا بالخارج والتي أصبحت أضحوكة بين الدول…سفارة مثل مصر بها اكثر من 300 دبلوماسي و في فرنسا وايطاليا أكثر من 200 …مهازل وتسيب وهدر للمال العام …لاحول ولاقوة الا بالله…

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