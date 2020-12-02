«صنع الله» يبحث مع شركة «شلمبرجير» صيانة آبار النفط المقفلة وإعادتها للإنتاج

اجتمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بأوليفر لو بوش الرئيس التنفيذي لشلمبرجير وذلك عبر الدائرة المغلقة من هيوستن.

حضر الاجتماع أبو القاسم شنقير، عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج والعماري محمد عضو مجلس الادارة للمالية والادارية وأبو العبد سالم مدير عام المالية، وطارق رزق رئيس الشركة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وطارق الكلكولي المدير التنفيذي لمنطقة شمال أفريقيا ونبيل عزوز مدير شركة شلمبرجير فرع ليبيا.

وقالت المؤسسة في بيان صادر عنها: “تم خلال الاجتماع مناقشة تطوير سبل التعاون المشترك بين الجانبين، حيث تم التنسيق لعقد سلسة من الاجتماعات المكثفة بشركات القطاع في الفترة القادمة، وذلك لنقل التقنيات المناسبة للقيام بأعمال الصيانة للآبار المقفلة وإعادتها للإنتاج أو تحسين معدلات الانتاج، وذلك عبر التواصل المباشر والتنسيق مع الإدارات المختصة بالمؤسسة والمختصين والفنيين بالشركات النفطية”.

وأضاف البيان “أشاد صنع الله بالدور البارز الذي قامت به شركة شلمبرجير طيلة السنوات الماضية، معتبراً بأنها من أهم الشركات الخدمية والتي لها دور هام في دعم انتاج النفط والغاز، كما أكد على الدور الذي تقوم به الشركة في تنمية الموارد البشرية والشروع في مركز التدريب الذي سيباشر برامجه خلال الربع الاول من سنة 2021 بمدينة بنغازي”.

وتابع “أبدى لو بوش سعادته بالإنجازات التي حققتها المؤسسة وشركاتها في وصولها الى المعدلات الحالية، وأكد على أن شلمبرجير عازمة على تقديم المساعدة الفنية والعمل على توفير خدماتها في جميع الحقول وبكافة المواقع النفطية”.