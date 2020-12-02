“معيتيق”: سيادة ليبيا تأتي أولاً.. ولسنا بحاجة لقوات أجنبية

شدّد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق”، أحمد معيتيق، على أن “السيادة الليبية تأتي أولاً”، مشيرًا إلى أن ليبيا ليست بحاجة الى قوات اجنبية

وأشار “معيتيق”، خلال مشاركته في أعمال منتدى حوارات المتوسط عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، إلى اعتقاده أن الليبيين سيحترمون وسيرحبون بأي حل لا يشمل قوات أجنبية.

وجدّد استعداده لقيادة حكومة الوحدة المقبلة، إذا تم اختياره، متوقعًا أن يكون الملف الليبي محلّ اهتمام ادارة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بعد توليه المنصب مباشرة

وقال “معيتيق” إن طرابلس تعتبر دور الولايات المتحدة في الأزمة “إيجابيًا للغاية”، معرباً عن اعتقاده بأن استقرار البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا أمر حيوي لأمن الولايات المتحدة ذاتها.

وأوضح أنه من غير المتوقع أن تطلق واشنطن مبادرة حول ليبيا في اوائل العام المقبل لأن لدى إدارة “بايدن” أولويات أخرى.

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