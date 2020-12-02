السني يدعو الاتحاد الأوروبي لدعم الحوارات الليبية والتوقف عن التنافس السلبي

قال مندوب حكومة الوفاق غير المعتمدة لدى الأمم المتحدة طاهر السني، اليوم الأربعاء، إن نجاح وقف اطلاق النار مرتبط بوجود ضمانات دولية فعلية ومراقبة لأي خروقات.

وأضاف السني في لقاء مع مندوبي الاتحاد الأوروبي عبر الدوائر المغلقة أن حكومة الوفاق تسعى لإنجاح كافة الحوارات التي تعقد في ليبيا وخارجها سواء كانت سياسية أو عسكرية بعيدا عن التدخلات والاملاءات الخارجية.

وشدد السني على أهمية دور دول الاتحاد الأوروبي في دعم الحوارات بكافة مساراتها، داعيا الدول الأوروبية إلى التوقف عن التنافس السلبي والهدام في الأزمة الليبية و ما آلت إليه الأمور بسبب صمتهم تجاه المعرقلين للاتفاق السياسي.

وأشار السني إلى أن عملية إيريني لا توفر مراقبة جدية لتدفق السلاح والمرتزقة برا وجوا، وتحتاج أن تكون أكثر شمولية وبتنسيق مباشر مع حكومة الوفاق، مؤكدا على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي وبإشراف الأمم المتحدة، في دعم إرادة الليبيين لإجراء الانتخابات العامة التي حددت في 24 ديسمبر العام المقبل، لتكون بداية المراحل الانتقالية والأجسام السياسية المتراكمة في البلاد.

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