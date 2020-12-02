مصر والسعودية: نرفض التدخلات الخارجية في ليبيا الداعمة للإرهاب والتطرف

ليبيا – أصدرت لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين السعودية ومصر أمس الثلاثاء بيانًا أكدت فيه رفض البلدين التدخّلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وأهمية ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، بالإضافة إلى رفض التدخلات الخارجية في ليبيا.

وشدد البيان الصادر عن لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين السعودية ومصر وفقًا “لسكاي نيوز العربية” على رفض القاهرة والرياض للتدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومحاولات زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وأكد البلدان أهمية الدور العربي ودور جامعة الدول العربية في حل أزمات المنطقة، في إطار القرارات الدولية ذات الصلة ووفق مبادئ القانون الدولي، كما أعربا عن أهمية تعزيز العمل العربي المشترك..

وفيما يتعلق بالأزمة الليبية، أشار الجانبان إلى ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها ومحاولات زعزعة الأوضاع الداخلية والإقليمية من خلال دعم الإرهاب والتطرف.

وشددت السعودية ومصر، على موقفهما المؤيد للتوصل لحل سياسي شامل وفقًا لما تم الاتفاق عليه في مسار برلين وإعلان القاهرة الصادر في يونيو الماضي، ودعمهما لإعادة بناء الدولة الليبية ومؤسساتها.