مجلس الأمن: تقدم مُحرز لتعيين مبعوث جديد إلى ليبيا

قال سفير جنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة، جيري ماتجيلا، إن هناك تقدمًا محرزًا لتعيين مبعوث جديد للأمين العام إلى ليبيا، وكذلك إرسال فريق لمراقبي وقف إطلاق النار.

وحثّ “ماتجيلا”، في حديث له مع الصحافيين في نيويورك ،بمناسبة تولي بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في شهر ديسمبر، الأمم المتحدة على كسر الجمود المستمر منذ شهور، وتعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثًا جديدًا في ليبيا ليحلّ خلفًا لـ”غسان سلامة”؛ الذي استقال لأسباب صحية في مارس الماضي .

وأعرب السفير الجنوب أفريقي عن إحباطه من رفض مرشحين أفريقيين، لكنه أشار إلى أن المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا سيكون له نائب أفريقي، وسيتشاور على نطاق واسع مع الاتحاد الأفريقي.

وناقش “ماتجيلا” احتمال نشر قوات أوروبية تابعة للأمم المتحدة لمراقبة الهدنة الهشّة وتدفق الأسلحة الأجنبية إلى ليبيا، على الرغم من أن الاقتراح قُوبل “بشكوك” من بعض قادة الجيش في ليبيا ، على حد قوله، مشيرًا إلى سعي بلاده في العثور على حلّ بشأن مراقبة وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الأطراف الليبية ، بما في ذلك التحقق من مغادرة المقاتلين الأجانب ليبيا.

وكانت الدول الأفريقية قد رفضت تعيين “ملادينوف”، مطالبة باختيار مبعوث من أفريقيا لحلّ الصراع الدائر في ليبيا منذ سنوات.

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