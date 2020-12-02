منظمة حقوقية تدين اختطاف «الصديق بن دله» في طرابلس

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن ادانتها واستنكارها لواقعة اختطاف استشاري جراحة العظام بمستشفى الخضراء العام الدكتور _ الصديق بن دله، مساء يوم أمس الثلاثاء 1_ديسمبر بالقرب الطريق السريع مدينة طرابلس، من قبل مسلحين ملثمين مجهولي الهوية.

وقالت اللجنة، في بيان أصدرته وتحصلت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخة منه، إنها تدين هذه الواقعة التي ارتكبت بحق الدكتور _بن دله، وتطالب الخاطفين بإطلاق سراحه بشكل فوري دون أي قيد أو شرط، محملة الخاطفين المسؤولية الجنائية والقانونية حيال سلامته وحياته.

كما طالبت اللجنة، وزارة الداخلية بحكومة الوفاق والجهات الأمنية بالتدخل العاجل لإطلاق سراح الدكتور _ الصديق بن دله، مؤكدة أن تصاعد ظاهرة الاختطاف والاحتجاز غير القانوني وجرائم السطو المسلح والسرقات بمدينة طرابلس باتت تتصاعد بشكل كبير في مؤشر خطير على تردي الأوضاع الأمنية والفراغ الأمني الذي تشهده مدينة طرابلس وضواحيها.

كما طالبت اللجنة، وزارة الداخلية بالعمل بجدية على تحقيق الأمن والاستقرار ومقاومة الجريمة والجريمة المنظمة والقضاء على عصابات الجريمة وضمان أمن وسلامة وحماية المواطنين وممتلكاتهم.