السعودية و مصر: الحفاظ على استقرار ليبيا أمر ضروري

أكد بيان، صادر عن لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية؛ على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها ومحاولات زعزعة الأوضاع الداخلية والإقليمية من خلال دعم الإرهاب والتطرف.

وشدّد الجانبان السعودي والمصري، على موقفهما المؤيّد للتوصل لحلّ سياسي شامل، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في “مسار برلين” و”إعلان القاهرة” الصادر في شهر يونيو الماضي، ودعمهما لإعادة بناء الدولة الليبية ومؤسساتها.

يأتي البيان الختامي للجنة، بعد عقدها اجتماع مشترك في العاصمة السعودية الرياض، ترأسه من الجانب السعودي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ومن الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري.

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