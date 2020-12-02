مالطا تُجمّد حسابات لاعبيْن سابقيْن لضلوعهما في تهريب الوقود الليبي

جمدت السلطات المالطية أصول لاعبيْ كرة القدم السابقيْن، دارين ديبونو وجيفري تشيتوتوي، ومحكامتهما؛ بتهمة غسيل الأموال والضلوع في تهريب الوقود من ليبيا.

وكانت الشرطة المحلية قد ألقت القبض على لاعبيْ كرة القدم السابقيْن، الأسبوع الماضي؛ لاتهامهما في عمليات التهريب على مستوى البلاد، وأصدرت المحكمة أمرًا بتجميد جميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة الخاصة بهما، ووجهت لهما تهمة غسيل الأموال، وتهريب الوقود.

يشار إلى أن السلطات المالطية، في الأيام القليلة الماضية، ألقت القبض على 15 شخصًا، على صلة بقضية غسيل أموال معقدة للغاية، وزعمت وسائل إعلام في “فاليتا”، أن الجماعة قامت بتهريب الوقود بالتعاون مع المافيا الإيطالية وقوات مسلحة ليبية، حيث أشار بيان، أصدرته إدارة التحقيقات في الجرائم المالية بشرطة مالطا، إلى مصادرة 36 مركبة و60 ألف يورو نقدًا، وكمية كبيرة من المجوهرات، والمعدّات الإلكترونية؛ تشمل هواتف محمولة، وأجهزة حاسوب، وخوادم اتصال، إضافة إلى كمية كبيرة من المستندات، التي لا تزال قيد التحليل.

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