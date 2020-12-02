مصادر تكشف لـ “218” آخر تطورات الحوار الليبي

تقرير
تتواصل جولات الحوار السياسي برعاية وتنظيم كاملين من بعثة الدعم الأممية في ليبيا افتراضيًا، فقد بدأت، يوم أمس، الجولة الرابعة للملتقى حيث تجمع الحاضرون عبر تطبيق زوم في لقاءات تستمر ليومين.
وعُقد الحوار، الذي وصل محطته الرابعة، يوم أمس، دون مشاركة أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلس الدولة الذين ظلوا منشغلين في الحوار الذي انطلق برعاية من المملكة المغربية والذي تطرق بحسب مصدر مطلع لـ”218 نيوز ” من مدينة طنجة إلى تشكيل الحكومة، وآلية ترشيح كل إقليم لأعضاء المجلس الرئاسي ، وتفاهمات بوزنيقة بخصوص المناصب السيادية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي.
وناقشت الجولة الرابعة، التي عقدت الثلاثاء، آليات اختيار أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء الذي سيكون منصبه منفصلا عن المجلس الرئاسي في ديباجة سبق وأن طرحت في سنوات سابقة لكنها لم تحظى بالدعم والتأييد اللازمين لكي تكون نقطة ارتكاز في أي خطوة إصلاحية للعملية السياسية التي تشكو من الوهن والمرض.
وذكر مصدر خاص لـ”218 نيوز” من داخل الحوار السياسي أن المشاركين في جلسة الجولة الرابعة عرضوا، الثلاثاء، وبشكل مفصّل، أفكارهم الخاصة بآليات الاختيار، قائلاً إنه لم يتم إحراز أي تقدم، بل اقتصر الأمر على المناقشات ومداولات الأفكار لانتقاء الأصلح من بينهاـ والمتناسب مع الظروف والتطلعات.
ودخلت جولات الحوار السياسي مرحلة أكثر صعوبة، نظرًا لأن الأعضاء بدأوا في مناقشة آليات اختيار المناصب، وهي نقطة ليست بالسهلة قبل الدخول في مرحلة الحسم، حيث يتم الاتفاق على شاغلي المناصب، وهو الأمر الذي كان السبب في انتهاء الجولة الأولى في تونس دون الوصول إلى نتائج نهائية، بحسب ما صرح به أحد أعضاء ملتقى الحوار السياسي لـ”218 نيوز”.
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