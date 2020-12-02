مصادر تكشف لـ “218” آخر تطورات الحوار الليبي

تقرير

تتواصل جولات الحوار السياسي برعاية وتنظيم كاملين من بعثة الدعم الأممية في ليبيا افتراضيًا، فقد بدأت، يوم أمس، الجولة الرابعة للملتقى حيث تجمع الحاضرون عبر تطبيق زوم في لقاءات تستمر ليومين.

وعُقد الحوار، الذي وصل محطته الرابعة، يوم أمس، دون مشاركة أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلس الدولة الذين ظلوا منشغلين في الحوار الذي انطلق برعاية من المملكة المغربية والذي تطرق بحسب مصدر مطلع لـ”218 نيوز ” من مدينة طنجة إلى تشكيل الحكومة، وآلية ترشيح كل إقليم لأعضاء المجلس الرئاسي ، وتفاهمات بوزنيقة بخصوص المناصب السيادية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي.

وناقشت الجولة الرابعة، التي عقدت الثلاثاء، آليات اختيار أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء الذي سيكون منصبه منفصلا عن المجلس الرئاسي في ديباجة سبق وأن طرحت في سنوات سابقة لكنها لم تحظى بالدعم والتأييد اللازمين لكي تكون نقطة ارتكاز في أي خطوة إصلاحية للعملية السياسية التي تشكو من الوهن والمرض.

وذكر مصدر خاص لـ”218 نيوز” من داخل الحوار السياسي أن المشاركين في جلسة الجولة الرابعة عرضوا، الثلاثاء، وبشكل مفصّل، أفكارهم الخاصة بآليات الاختيار، قائلاً إنه لم يتم إحراز أي تقدم، بل اقتصر الأمر على المناقشات ومداولات الأفكار لانتقاء الأصلح من بينهاـ والمتناسب مع الظروف والتطلعات.

ودخلت جولات الحوار السياسي مرحلة أكثر صعوبة، نظرًا لأن الأعضاء بدأوا في مناقشة آليات اختيار المناصب، وهي نقطة ليست بالسهلة قبل الدخول في مرحلة الحسم، حيث يتم الاتفاق على شاغلي المناصب، وهو الأمر الذي كان السبب في انتهاء الجولة الأولى في تونس دون الوصول إلى نتائج نهائية، بحسب ما صرح به أحد أعضاء ملتقى الحوار السياسي لـ”218 نيوز”.

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